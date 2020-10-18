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Имущество покойного Баталова перешло в руки мошенников

Имущество покойного Баталова перешло в руки мошенников

Алексей Баталов. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-супруга Алексея Баталова и ее дочь-инвалид Мария признаны потерпевшими по делу о мошенничестве с наследством покойного сценариста. Выяснилось, что на спорное имущество был наложен арест, а часть работы семейного нотариуса была отправлена на проверку Следственному комитету.
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Вдова советского актера вместе со своей 52-летней дочерью обратилась в полицию. Дело в том, что квартиры, на которые Алексей Баталов кропотливо работал на протяжении нескольких лет, были переписаны на заслуженную артистку России.

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Наталия Дрожжина стала законной наследницей всего имущества покойного кинорежиссера. Оказалось, что семья почетного члена Международной академии культуры и искусства дружила с Баталовым.

Экс-супруга Алексея все еще поражена тем фактом, что давние друзья актера заполучили все имущество незаконным путем. После надлежащей проверки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

Сейчас семья покойного сценариста ждет результатов почерковедческой экспертизы. Вдова Баталова подозревает, что мошенники могли подделать подпись ее супруга.

Интересно, что по данному делу до сих пор нет подозреваемых. При этом глава СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование под свой личный контроль.

Напомним, Алексей Баталов ушел из жизни еще в 2017 году. Брак с артисткой цирка Гитаной Леонтенко продлился 54 года. Их дочь Мария была рождена с диагнозом ДЦП. Тяготы судьбы не помешали девушке поступить во ВГИК и стать сценаристом.

Автор: 18 октября 2020, 12:21 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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