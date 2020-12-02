Ефремов не собирается выпрашивать у Путина пощады

Адвокат Михаила Ефремова рассказал, что актер никогда не просил о помиловании у президента России Владимира Путина. По словам Андрея Алешкина, совершивший смертельное ДТП в центре Москвы актер и в этом году не собирается этого делать.
По мнению юриста, в обществе еще не сформировалось мнение о том, что Михаил Ефремов может избежать наказания за смертельное ДТП, поэтому говорить о помиловании рано.
"Социальное отношение к этому вопросу в обществе еще не созрело", – приводит РИА Новости слова Алешкина.
Две недели назад юрист уже предлагал своему подзащитному просить помилования у Владимира Путина. Однако совершивший смертельное ДТП в центре Москвы актер не дал ответа и решил подумать.
22 октября Мосгорсуд смягчил актеру ранее вынесенный приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок лишения свободы Ефремова на полгода – с восьми лет до семи с половиной.
Ранее сообщалось, что актер Михаил Ефремов не доехал до ИК-4 в городе Алексеевка. В воскресенье, 29 ноября, администрация изолятора, в котором актер отбывал карантин, распорядилась готовиться к этапированию. В понедельник актер должен был быть на месте, однако его следы затерялись. Адвокаты заявили о пропаже Михаила Ефремова.
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