Ефремов не собирается выпрашивать у Путина пощады

Осужденный за совершение смертельного ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов лишен свободы на семь с половиной лет. Наказание он будет отбывать в ИК-4 в городе Алексеевка, куда его этапировали из зоны карантина.



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