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Ефремов не собирается выпрашивать у Путина пощады

Ефремов не собирается выпрашивать у Путина пощады

Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Осужденный за совершение смертельного ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов лишен свободы на семь с половиной лет. Наказание он будет отбывать в ИК-4 в городе Алексеевка, куда его этапировали из зоны карантина.
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Адвокат Михаила Ефремова рассказал, что актер никогда не просил о помиловании у президента России Владимира Путина. По словам Андрея Алешкина, совершивший смертельное ДТП в центре Москвы актер и в этом году не собирается этого делать.

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По мнению юриста, в обществе еще не сформировалось мнение о том, что Михаил Ефремов может избежать наказания за смертельное ДТП, поэтому говорить о помиловании рано.

"Социальное отношение к этому вопросу в обществе еще не созрело", – приводит РИА Новости слова Алешкина.

Две недели назад юрист уже предлагал своему подзащитному просить помилования у Владимира Путина. Однако совершивший смертельное ДТП в центре Москвы актер не дал ответа и решил подумать.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

22 октября Мосгорсуд смягчил актеру ранее вынесенный приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок лишения свободы Ефремова на полгода – с восьми лет до семи с половиной.

Ранее сообщалось, что актер Михаил Ефремов не доехал до ИК-4 в городе Алексеевка. В воскресенье, 29 ноября, администрация изолятора, в котором актер отбывал карантин, распорядилась готовиться к этапированию. В понедельник актер должен был быть на месте, однако его следы затерялись. Адвокаты заявили о пропаже Михаила Ефремова.

Автор: 2 декабря 2020, 15:57 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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