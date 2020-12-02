"Я хохотнула": Блистательная Меньшова оправдала злостных хейтеров

Так и произошло вчера. Подписчица написала актрисе, что она старая, и "как ни причешись, годы не скрыть". Юлия рассказала, что ее очень повеселил контраст, потому что следующее сообщение было уже от мужчины, который похвалил ее за потрясающую форму. "Вселенная, кстати, как я замечаю, вообще часто восстанавливает баланс с изрядной долей юмора. И особенно иронична, когда мы позволяем себе категоричные суждения", – написала актриса.
Также она упомянула, что не обижается на подобные самовыражения, так как зависть –
"естественное человеческое чувство", свойственное каждому. По мнению Юлии Меньшовой, зависть рождается "на почве сравнения, которое, если живешь в обществе, абсолютно неизбежно". Актриса призналась, что тоже завидует, и это совершенно нормально, ведь вопрос лишь в том, куда направить это ощущение.
Она уверена: если принять зависть, ответить себе на вопрос, откуда пришло это чувство, то можно сделать еще один шаг к самопознанию. "Пойду, кстати, причешусь. Моложе не стану, но выглядеть хорошо это мне все-равно никогда не помешает", – закончила актриса.
Напомним, недавно в своем блоге Юлия Меньшова рассказала забавный факт: она осознала собственную зависимость от магазинов оптики. Актриса, смеясь, сравнила себя с мамой Дяди Федора из мультфильма.
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