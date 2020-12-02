"Я хохотнула": Блистательная Меньшова оправдала злостных хейтеров

Юлии Меньшовой 51 год, но об этом никто никогда не догадается, если не сказать. Актриса держит себя в ежовых рукавицах и каждый день получает сотни комплиментов. Она часто общается с поклонниками, не стесняется публиковать фото и видео без макияжа, а на негативные комментарии реагирует с юмором.

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