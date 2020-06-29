"Это прямо моя половина": замужняя Меньшова проболталась о вспыхнувшем романе с давним знакомым

"Наверное, у вас есть такие знакомые, или, может, вы слышали о таких историях: люди были знакомы миллион лет, проводили даже вместе время, а потом внезапно – раз! -и влюбились, – горят глаза у Юли. – И сами поражаются: как это раньше друг друга не видели? Вернее, видели, но проходили мимо? Ну, то есть не мимо, может, и дружили даже, а вот что это прямо и есть твоя половина, не понимали".
"Я сражена. Наповал. И видимо, навсегда. Я все поняла вдруг, – призналась Меньшова. – Не знаю, как это произошло даже, но он открылся мне в мельчайших деталях и внезапно пробрался глубоко, в самые глубины сердца. В поры. Под кожу".
"Я неожиданно простила ему некоторую запущенность, – заверила Юлия. – Его надо принимать – целиком. Как любимого человека. Все мы не без недостатков, но есть что-то главное в каждом из нас, что их покрывает с лихвой. Если любишь, конечно. А я вот полюбила. Уезжаю с тоской".
Речь шла о Петербурге. "Я знала этот город неплохо, бывала тут тысячу раз, относилась с уважением, отдавала должное истории и красоте, но никогда не была влюблена", – пояснила Меньшова. Кое-что, конечно, смущало ее в новом возлюбленном. "Мою "московско-купеческую" рачительность задевало: вот тут покрасить, тут залатать, тут прибраться, трудно что ли? – пояснила звезда. – Я внезапно ощутила, что и это тоже дух города".
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