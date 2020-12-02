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Партнер Кудрявцевой подал на развод

Фото: Дни.ру
Стали известны сенсационные подробности личной жизни Александра Колтового. Оказывается, телеведущий тайно расторг брак перед своей гибелью.
прочитано 1321 раз

Личная жизнь звезды экрана была тайной даже для друзей и коллег. Когда произошла авиакатастрофа, в самолете с журналистом была не супруга, а другая женщина.

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На сайте одного из судов появилась информация о том, что Александр Колтовой развелся со своей женой Алиной 12 августа этого года. Пара заключила мировое соглашение. Имущество супруги поделили поровну. Общая дочь осталась с матерью.

Ранее Алина была руководителем пресс-службы фешенебельного отеля, в последнее время работает в сфере туризма. Партнер Леры Кудрявцевой по шоу "Звезды сошлись" на НТВ некоторое время переживал внутренний кризис и нашел выход в романе на стороне.

Товарищи Александра Колтового рассказали, что он был влюбчив и с головой уходил в новые отношения. Но так же стремительно мужчина мог охладеть к новой пассии. Почти сразу после развода ведущий признался друзьям, что влюбился в даму, живущую в США. Родители женщины живут на Урале. Новая избранница знаменитости также имела отношение к малой авиации.

По слухам, у подруги Александра Колтового в США был свой самолет. Женщина прилетела к кавалеру в Москву, но спустя две недели они расстались. Следующей возлюбленной шоумена стала Наталья Климова. Телеведущий рассказывал, что планирует жениться на Наталье. Известно, что она была в разводе с мужем – топ-менеджером крупной компании.

Напомним, Александр Колтовой с Натальей Климовой разбились в авиакатастрофе 7 ноября неподалеку от Люберец. Легкомоторный самолет, которым управлял ведущий, потерпел крушение.

Автор: 2 декабря 2020, 15:27 Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник
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Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Пустой мужичонко этот Колтовский...Много шума из ничего - это и есть Колтовский.
1

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