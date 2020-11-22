"Летаю пока так себе": Колтовой сделал шокирующее признание перед смертью

Предполагалось, что трагедия могла случиться из-за технической неисправности воздушного средства или поломки двигателя. Оказалось, что в момент падения винт самолета не работал, а масляный бак был пуст. Также опытные пилоты не исключают, что Александр Колтовой мог сам совершить роковую ошибку во время полета, решив лететь над трассами и жилыми домами.
Теперь же стало известно, что ведущий программ "Звезды сошлись" и "ДНК" на НТВ не был на 100% уверен в своих возможностях и считал себя плохим пилотом. Во время тренировок на летном тренажере Александр Колтовой справлялся с посадкой в условиях отказа двигателя и поломки дисплея, где отображаются все данные о полете. В реальной жизни же совершить мягкую посадку в поле ему не удалось.
Его признание в фильме "Летная школа. Стать пилотом" для канала "Т24" сейчас выглядят шокирующе и фатально. "Имея сейчас около 90 часов, я понимаю, что летаю пока так себе", – говорил журналист. Он отмечал, что в полете может произойти все что угодно.
Напомним, ранее стало известно, что самолет, которым управлял телеведущий, был самодельным. Зарегистрировал Piper Sport RA 1381G был в начале 2020 года приятелем телеведущего, вместе с которым он учился пилотировать. В сертификате летной годности было указано, что воздушное судно собрано самостоятельно в 2011 году. Кроме того, в летательном аппарате использовался двигатель австрийской компании 2007 года сборки.
Как писали "Дни.ру", Александр Колтовой погиб 7 ноября вместе со своей спутницей Натальей Климовой. Они направлялись на самолете на базу отдыха. Ведущий не справился с легкомоторным воздушным судном. В итоге самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье и загорелся – пилот и пассажирка погибли на месте.
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