На фаворитку Градского подали в суд за спущенную маску

Алла Рид была четвертьфиналисткой4-го сезона телепроекта "Голос" на Первом канале. После того как певица выбыла из шоу, наставник Александр Градский предложил ей работу в своем театре песни. И сегодня она – одна из самых интересных молодых звезд. Но когда речь заходит о ношении медицинской маски, ей поблажек никто не делает – санитарные требования доя всех едины.



прочитано 327 раз