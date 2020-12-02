На фаворитку Градского подали в суд за спущенную маску

"Это конец свободной жизни человека, у меня просто нет слов, – плачет Алла. – Еду я сейчас на такси, останавливают машину люди в погонах, дабы проверить документы. Я нахожусь в маске, незадолго до остановки выпила таблетку и маска была немного приспущена".
"Забрали паспорт, заставили писать объяснительную и уведомили о том, что подают в суд, который состоится 16– го декабря... Люди, это что творится вообще?!" – шокирована Рид.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что столичным полицейским якобы отдан приказ чаще штрафовать горожан за отсутствие масок. Мол, спущенная маска приравнивается к ее отсутствию. Правда, Министерство внутренних дел уверяет, что полицейские Москвы не получали подобного распоряжения.
Напомним, 28 октября 2020 года на всей территории России вступило в силу Постановление главного санитарного врача об обязательном ношении масок в общественных местах (торговых центрах, магазинах и т.д.), в общественном транспорте (включая такси), в лифтах, на парковках. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, и за невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, полагается наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.
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