С треском провалившуюся Асмус умоляют вернуться к Харламову

Кристина Асмус часто делится с поклонниками событиями из своей жизни. Она устраивает конкурсы, записывает множество историй и рассказывает о воспитании дочери. Однако иногда и у актрисы все бывает не совсем радужно.

Вчера Кристина выложила в социальную сеть новую публикацию. Испуганный вид, вывернутый ветром зонт, достаточно серое все вокруг: даже не читая текст, можно понять, что что-то здесь не так. "Зонт сейчас очень хорошо отражает моё состояние. Меня просто выворачивает. Слишком большая концентрация г*на за эти дни", – написала Асмус. Также она пожаловалась на то, что среди людей "мало людей". "Каждый раз на чудо надеюсь. Но жизнь отрезвляет все больнее и больнее", – сообщила она поклонникам.

Подписчики поспешили успокоить любимую актрису. Писали о том, что ей просто стоит отдохнуть и отвлечься. "Все пройдет, пройдет и это", "Ты сильная девочка, все будет", – пытались поддержать звезду поклонники. Однако нашлись и те, кто были категоричнее и сказали, что это похоже на черную полосу в жизни артистки. Многое связали ее состояние с разводом и отсутствием нового избранника.

Напомним, последнее время на Кристину Асмус правда много всего навалилось. Так, недавно она получила небольшую, но не совсем приятную травму на съемках фильма "Булки". Актер Арсений Робак, исполняющий роль ее мужа, задел ее во время сцены, она сильно ударила себя телефоном по лицу и заработала большую шишку.

Также она переболела коронавирусом в не совсем легкой форме, страдала от сильных высыпаний на коже, а недавно СМИ сообщили об отмене сразу нескольких спектаклей с участием артистки.





