"Ну хоть с кем-то": Асмус нашла достойную замену Харламову

Промозглый сезон навивает на Асмус тоску и депрессию. Выяснилось, что Кристина так резко реагирует на перепад температуры, что ей приходится спать с обогревателем. Конечно же, все надеялись, что актрису будет греть новый возлюбленный, да не тут-то было.
Звезда киноленты "Текст" не заметила, как утреннее осеннее солнце сменилось на зимние заморозки. Теперь актриса неохотно просыпается в 5 утра в полумраке и с трагичной гримасой отправляется на съемки.
"Я так не играю. Самое неприятное время для меня начинается. До весны я буду как зомби. И полгода спать в обнимку с обогревателем (ну хоть с кем-то)", – шутливо подметила Асмус.
Добродушные комментаторы сразу поспешили раздать советы кумиру. Однако девушка быстро остановила поклонников. Она пояснила, что всегда ненавидела одеваться как капуста. Кристина предпочитает не натягивать на себя несколько слоев одежды, а обходится лишь одним теплым пуховиком.
Многочисленная аудитория моментально нашла еще одну причину подобного состояния артистки. Большинство уверено, что раньше Асмус грел Харламов, точнее его "большое пузо". Несмотря на колкие шутки общественности, нашли и те, кто постарался расписать плюсы сложившейся ситуации. Так выстроилась весьма приятная закономерность: обогреватель не храпит, и с ним не нужно разводиться.
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