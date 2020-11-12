"Ну хоть с кем-то": Асмус нашла достойную замену Харламову

Кристина Асмус стала вести откровенные беседы со своими подписчиками. Накануне в личном блоге звезды появились занимательные фразы. По словам актрисы, она ненавидит холод и поэтому готова на все, чтобы не замерзнуть в одну из зимних ночей.

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