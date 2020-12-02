Обедневшая Ротару пошла на крайние меры

Пандемия коронавируса оставила без работы многих артистов. Например, София Ротару, которая получала хорошие гонорары за выступления, вынуждена сидеть дома и мечтать о лучших временах. Похоже, у артистки заканчиваются сбережения, поэтому она решила избавиться от части своей недвижимости.

София Ротару владеет элитной недвижимостью в Крыму. Именно с ней артистка намерена расстаться. Журналисты узнали, что певица выставила на продажу квартиру с площадью 178 квадратных метров. Ее стоимость достигает 23 миллионов рублей.

Цена квартиры высокая не только потому, что находится в хорошем районе. При оценке стоимости недвижимости учитывался тот факт, что в ней проживала сама Ротару.

По словам специалиста по недвижимости в Ялте Олега Дробитько, дом, в котором продается квартира певицы, называется "брежневка", потому что построен во времена Леонида Брежнева. Такой дом – единственный в городе. В нем невысокие полотки – до трех метров.

У Софии Михайловны также есть элитный отель в Крыму. Его, судя по всему, артистка пока не собирается продавать. Правда, по слухам, этот бизнес Ротару больше не приносит дохода. Во время пандемии отель закрылся.

Напомним, недавно стало известно, что София Ротару выступит на "Песне года". На концерт артистку пригласил композитор Игорь Крутой. Известно, что она не получит гонорар за свое появление на этом мероприятии.