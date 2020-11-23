Покинувшая Россию Ротару споет для москвичей бесплатно

Как и раньше, исполнительница принимает оплату в валюте. На данный момент, курс сильно вырос, а значит звать звезду на мероприятия стало крайне недешево.
Однако, как сообщает "Пятый канал", проживающая сейчас на Украине София Ротару готова сделать исключение для России. Пятого декабря артистка планирует посетить фестиваль "Песня года", который пройдет в Москве. Она выступит совершенно бесплатно.
Одной из причин такого великодушного решения стала дружба с композитором Игорем Крутым. В ожидании "выгодных" концертов, певица любит выступать у коллег и близких друзей. Ради такого она даже готова посидеть несколько недель в изоляции.
Напомним, не так давно София Ротару лишилась одного из стабильных источников дохода: в Крыму закрылся отель исполнительницы. В 2019 году произошел скандал, в результате которого глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский призвал бойкотировать выступления певицы на территории России. Он сообщил, что пора найти инструменты воздействия на тех артистов, которые критикуют нашу страну, но все равно приезжают, когда им нужны деньги.
В поддержку исполнительницы выступили многие. Среди них были: депутат Госдумы Наталья Поклонская, юморист Владимир Винокур, певец Николай Басков, продюсер Иосиф Пригожин и другие.
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