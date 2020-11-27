Оставшаяся без концертов Ротару отказалась урезать свои гонорары: С голода помираем

Из-за пандемии коронавируса многие артисты остались без работы: корпоративы запрещены, новогодние праздники тоже под вопросом, а еще кризис – у людей попросту нет денег на развлечения. Директор Софии Ротару рассказал, как переживает непростые времена индустрия в целом и певица в частности.

По словам Сергея Лаврова, звезды массово снижают гонорары и соглашаются на любые выступления, ведь многим нужно кормить не только себя, но и команду. Такого тяжелого года еще не было – шоу-бизнес переживает темные времена.

Как отметил директор Софии Ротару, многие хорохорятся, заявляя, что их расписание забито выступлениями. Скорее всего, это неправда. По словам Сергея Лаврова, он недавно увидел в Сети запись песни Вадима Казаченко с Ирой Аманти и тут же написал им, что поражен количеством хитов. Артисты отреагировали невесело: мол, хиты есть, а толку-то от них. "С голода помираем. Сидим без работы, концертов нет", – рассказал Казаченко.

Многие звезды понизили гонорары в два раза. Если раньше их можно было "заказать" за три-четыре миллиона рублей, то теперь выступление обойдется в два. Однако и такие предложения остаются без спроса. Правда, на крайние меры пошли не все знаменитости, например, "Ленинград" и Сергей Шнуров, как в лучшие времена требуют за концерт 150 тысяч евро.

София Ротару тоже осталась без выступлений. Сейчас певица живет в Киеве, наслаждается общением с родными и ведет затворнический образ жизни. Обычно за корпоративы звезда получает гонорары в валюте, а так как курс вырос, предложений совсем не осталось. Правда, София Михайловна не собирается соглашаться на меньшее, хоть директор и отмечает: ей бы понизить планку на 20-30 тысяч – но увы!