Сделано заявление о лишении принца Гарри всех титулов

Издание Daily Express сообщило, что эксперты уверены: отношения между принцем Гарри и королевской семьей станут еще более напряженными после переговоров с королевой, которые состоятся весной 2021 года.

Историк Анна Уайтлок считает сомнительным тот факт, что переговоры помогут сгладить конфликт, случившийся после переезда в США. Она также отметила, что важным в этой ситуации является то, что, ранее занимаемый Гарри пост генерал-капитана Королевской морской пехоты уже был предложен Уильяму. Уайтлок предполагает, что это может значить лишь одно: семья больше не верит в возвращение Гарри. Анна считает, что на переговорах будут обсуждена допустимость публичных проектов супругов.

Популярный писатель Робер Лейси, являющийся одним из главных экспертов по вопросам британской королевской семьи, полагает, что переговоры могут закончиться лишением Гарри и Меган почетных титулов Его и Ее Королевское Высочество.

Также под угрозой и право именоваться герцогом и герцогиней Сассекскими. Для писателя это становится очевидным при условии, если в ходе переговоров будет установлено, что Гарри и Меган больше не могут быть работающими членами королевской семьи.

Напомним, с апреля супруги принц Гарри и Меган Маркл больше не исполняют обязанности членов королевской семьи. Они отправились в США, чтобы заниматься предпринимательством, в связи с чем им также пришлось отказаться от прежнего обращения. В сентябре они заключили договор с Netflix и заявили о финансовой независимости от британской королевской семьи.

