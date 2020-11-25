Принц Гарри разрыдался из-за страшной трагедии

Меган Маркл и принц Гарри пережили страшное. Летом этого года у герцогини случился выкидыш.

О трагедии бывшая актриса рассказала в авторской колонке для американской газеты. В один из июльских дней она почувствовала себя плохо. Меган Маркл испытала сильную боль, когда меняла подгузник сыну. "Я теряла своего второго ребенка, в то время как держала на руках первого", – поделилась знаменитость.

Через час герцогиня уже была в больнице. Принц Гарри был рядом с ней. Внук королевы был убит горем, он не мог сдержать эмоций. "Я держала его мокрую от наших слез руку. Он пытался успокоить меня, но я видела, что его сердце было разбито. Тогда я решила сделать первый шаг и спросила у него: "Ты в порядке?", – вспомнила герцогиня.

Поклонники поддержали Маркл и поблагодарили ее за честность. Врач Сара Джарвис отметила, что часто потерявшие ребенка женщины не рассказывают о чувствах партнера. "Спасибо ей за то, что упомянула принца Гарри. О супругах часто забывают, когда говорят о выкидыше", – приводит слова эксперта Express.co.uk.

Напомним, что в январе этого года принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и титулов "королевское высочество". Супруги переехали вместе с маленьким сыном Арчи в Канаду, а затем – в Соединенные Штаты Америки. Герцог и герцогиня сегодня самостоятельно зарабатывают на жизнь.