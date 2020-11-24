Меган Маркл и принцу Гарри пришлось изменить планы из-за коронавируса

Программу главного праздника в США герцогам Сассекским пришлось переделать. Изначально Меган Маркл хотела пригласить кучу своих американских друзей в дом, но большие скопления людей сейчас противопоказаны, поэтому от этой идеи супруги отказались, сообщает In Touch со ссылкой на королевский источник.
Теперь, скорее всего, день Благодарения пройдет в узком семейном кругу – с матерью Меган Маркл – Дорией Рагланд, сыном Арчи и Гарри.
Отмечается, что праздник состоится в четверг, 26 ноября. Пара приурочит к торжеству участие в нескольких благотворительных акциях. Где именно пройдет торжество, пока не известно – либо в Лос-Анджелесе, либо в Монтесито.
"Гарри и Меган хотят сделать что-то особенное для тех, кому повезло меньше. Для них очень важно помогать другим, особенно в праздничные дни", – сообщил источник издания.
Ранее "Дни.ру" писали, что Меган Маркл уступила свое место в Британии другой принцессе – Евгении, которая ждет ребенка. Вещи Меган вывозили из замка в Виндзоре под покровом ночи, чтобы не привлекать внимание прессы.
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