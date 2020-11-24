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Меган Маркл и принцу Гарри пришлось изменить планы из-за коронавируса

Меган Маркл и принцу Гарри пришлось изменить планы из-за коронавируса

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Маркл и принц Гарри собирались пышно отметить День Благодарения в кругу семьи и друзей. Однако пандемия коронавируса изменила их планы.
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Программу главного праздника в США герцогам Сассекским пришлось переделать. Изначально Меган Маркл хотела пригласить кучу своих американских друзей в дом, но большие скопления людей сейчас противопоказаны, поэтому от этой идеи супруги отказались, сообщает In Touch со ссылкой на королевский источник.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Теперь, скорее всего, день Благодарения пройдет в узком семейном кругу – с матерью Меган Маркл – Дорией Рагланд, сыном Арчи и Гарри.

Отмечается, что праздник состоится в четверг, 26 ноября. Пара приурочит к торжеству участие в нескольких благотворительных акциях. Где именно пройдет торжество, пока не известно – либо в Лос-Анджелесе, либо в Монтесито.

"Гарри и Меган хотят сделать что-то особенное для тех, кому повезло меньше. Для них очень важно помогать другим, особенно в праздничные дни", – сообщил источник издания.

Ранее "Дни.ру" писали, что Меган Маркл уступила свое место в Британии другой принцессе – Евгении, которая ждет ребенка. Вещи Меган вывозили из замка в Виндзоре под покровом ночи, чтобы не привлекать внимание прессы.

Автор: 24 ноября 2020, 19:16 Источник: In Touch ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Назван настоящий отец принца Гарри

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