"Меня тошнит": Лолита вылила ушат помоев на "Голубые огоньки"

Лолита Милявская из той категории артистов, которых знает не одно поколение. При этом звезда держит руку на пульсе поколения и старается смотреть на мир свежим взглядом.
Знаменитость не устраивает тот факт, что ее современники чаще всего ассоциируются у молодых людей с замшелыми акулами шоу-бизнеса и сбитыми летчиками. Милявская всячески абстрагируется от когорты звезд, которые остались далеко в прошлом.
Певица рассказала в беседе с Антоном Беляевым на платформе "Яндекс.Эфир" о своем отношении к пресловутым "Голубым огонькам". По словам Милявской, нынешнее положение дел в развлекательной индустрии ее не устраивает. "Есть вещи, от которых меня тошнит", – цитирует артистку сайт VSE42.RU.
Лолита отметила, что федеральные каналы перестали развиваться и учитывать интересы молодежи. По этой причины она отдает предпочтение участию в новых интернет-проектах.
Стоит отметить, что многие коллеги по цеху разделяют мнение Милявской. Деятели шоу-бизнеса пытаются завоевать признание прогрессивных молодых людей, но получается с переменным успехом. В качестве примера можно вспомнить проекты Александра Гудкова, сделанные в сотрудничестве с Филиппом Киркоровым, Димой Биланом и Николаем Басковым.
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