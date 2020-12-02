"Меня тошнит": Лолита вылила ушат помоев на "Голубые огоньки"

Лолита Милявская выразила недовольство происходящим на российском телевидении. Артистка убеждена, что индустрия развлечений не развивается.



Лолита Милявская из той категории артистов, которых знает не одно поколение. При этом звезда держит руку на пульсе поколения и старается смотреть на мир свежим взглядом.

Знаменитость не устраивает тот факт, что ее современники чаще всего ассоциируются у молодых людей с замшелыми акулами шоу-бизнеса и сбитыми летчиками. Милявская всячески абстрагируется от когорты звезд, которые остались далеко в прошлом.

Певица рассказала в беседе с Антоном Беляевым на платформе "Яндекс.Эфир" о своем отношении к пресловутым "Голубым огонькам". По словам Милявской, нынешнее положение дел в развлекательной индустрии ее не устраивает. "Есть вещи, от которых меня тошнит", – цитирует артистку сайт VSE42.RU.

Лолита отметила, что федеральные каналы перестали развиваться и учитывать интересы молодежи. По этой причины она отдает предпочтение участию в новых интернет-проектах.

Стоит отметить, что многие коллеги по цеху разделяют мнение Милявской. Деятели шоу-бизнеса пытаются завоевать признание прогрессивных молодых людей, но получается с переменным успехом. В качестве примера можно вспомнить проекты Александра Гудкова, сделанные в сотрудничестве с Филиппом Киркоровым, Димой Биланом и Николаем Басковым.