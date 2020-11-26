Оставшуюся без денег Лолиту заметили в метро

В ответ на радостное приветствие Лолиты многие повели себя не совсем дружелюбно и не только отказались от подарков, но и попросили не снимать их на камеру. Артистка была поражена и сказала, что впервые встречает тех, кто говорит "нам не нужно".
Существует предположение, что такая реакция была вызвана внешним видом певицы: она надела темные очки и маску, поэтому, возможно, многие просто не узнали любимую звезду. Однако в конце "рейда" она встретила человека, который был счастлив принять в дар постельные принадлежности. Также нашлись и те, кто узнал артистку. Лолита Милявская с радостью фотографировалась со всеми желающими.
Напомним, у Лолиты Милявской есть элитные апартаменты в Болгарии. В 2015 году прямо напротив шикарных окон квартиры развернулась стройка, и квартира сразу же "перешла" с первой линии на вторую. Конечно, стоимость недвижимости моментально упала. Исполнительнице надоели траты, но продать квартиру она не решилась.
Недавно случилась новая беда. Пока певицы не было дома, в квартире прорвало кран и затопило два этажа. Узнав о происшествии, Лолита немедленно обратилась в страховую компанию, которая гарантировала ей выплаты. Певицу ждал неприятный сюрприз: ей сообщили, что не выплатят ни копейки, так как артистка не появлялась в Болгарии больше месяца. Теперь на ремонт квартир исполнительнице придется тратить собственные деньги.
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