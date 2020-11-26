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Оставшуюся без денег Лолиту заметили в метро

Оставшуюся без денег Лолиту заметили в метро

Лолита Милявская. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Лолита Милявская удивила поклонников неожиданной благотворительной акцией. Она спустилась в столичное метро и попыталась вручить пассажирам одеяла и подушки. Артистка была уверена: в преддверии Нового года подарки порадуют москвичей, однако все вышло не совсем так, как было задумано.
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В ответ на радостное приветствие Лолиты многие повели себя не совсем дружелюбно и не только отказались от подарков, но и попросили не снимать их на камеру. Артистка была поражена и сказала, что впервые встречает тех, кто говорит "нам не нужно".

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Существует предположение, что такая реакция была вызвана внешним видом певицы: она надела темные очки и маску, поэтому, возможно, многие просто не узнали любимую звезду. Однако в конце "рейда" она встретила человека, который был счастлив принять в дар постельные принадлежности. Также нашлись и те, кто узнал артистку. Лолита Милявская с радостью фотографировалась со всеми желающими.

Напомним, у Лолиты Милявской есть элитные апартаменты в Болгарии. В 2015 году прямо напротив шикарных окон квартиры развернулась стройка, и квартира сразу же "перешла" с первой линии на вторую. Конечно, стоимость недвижимости моментально упала. Исполнительнице надоели траты, но продать квартиру она не решилась.

Недавно случилась новая беда. Пока певицы не было дома, в квартире прорвало кран и затопило два этажа. Узнав о происшествии, Лолита немедленно обратилась в страховую компанию, которая гарантировала ей выплаты. Певицу ждал неприятный сюрприз: ей сообщили, что не выплатят ни копейки, так как артистка не появлялась в Болгарии больше месяца. Теперь на ремонт квартир исполнительнице придется тратить собственные деньги.

Автор: 26 ноября 2020, 10:29 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелая Лолита появилась на закрытии "Новой волны" в прозрачных штанах

комментарии

Ответить:

Сергей.
Ответить
Дешёвый пиар.Она думала,что к ней кинутся с объятиями и лобызаниями.
1

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