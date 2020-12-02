"Найди себя в другом": Садальский лихо припечатал невостребованную Зудину

Актриса Марина Зудина ранее упомянула, что ее покойный муж Олег Табаков был бы очень огорчен, если бы узнал, сколько ролей она исполняет в Московском художественном театре. Станислав Садальский не остался в стороне.

Он рассказал, что у Людмилы Максаковой есть интересна притча, которой она любит делиться. Это история о семье, у которой не было денег, и они решили обратиться к Богу, чтобы он помог им. Он ответил: "Так будет не всегда". После все наладилось, ребенок пошел в школу, появилась пища, и на работе все стало хорошо. Семья снова обратилась к Богу с благодарностью за то, что их молитвы были услышаны, а он ответил им: "Так будет не всегда".

По мнению Станислава Садальского все это – история про закон сохранения энергии. Раньше Марина играла практически все роли, теперь все изменилось. Актер считает, что дело вовсе не в таланте, а в том, чтобы понять "так будет не всегда". Жизнь изменилась, но изменится и еще раз. "У меня тоже были съемки, а потом их не стало. Я нашел себя в интернете. И вообще, позорно артистам жаловаться. Найди себя в другом", – посоветовал он.

Напомним, когда Марина Зудина вышла замуж за Олега Табакова, многие осуждали ее за то, что она якобы разрушила семью. Однако именно Зудина явилась вдохновительницей артиста, успешно и много играла в МХТ.

Олег Табаков умер в 2018 году. Новым художественным руководителем МХТ стал Сергей Женовач, который предпочел серьезно изменить репертуар театра. Марина лишилась многих ролей, а ее сын принял решение уйти. Она уверена: если бы покойный супруг увидел, что происходит в театре, он был бы недоволен.