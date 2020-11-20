Вид перебинтованного Садальского в постели вызвал шок

Ранним пятничным утром Стас Садальский опубликовал фото, на котором он запечатлен лежа на диване, при этом обе ноги актера перебинтованы. На кадре также видно мужчину, делающего укол артисту прямо в колено. Нетрудно догадаться, что у Садальского проблемы с суставами.
Взволнованные поклонники решили уточнить, что произошло с артистом. Одна из подписчиц спросила: "Мениски?". На что актер ответил утвердительно. Пользователи Сети тут же принялись советовать Стасу лучшие клиники и специалистов Москвы и Подмосковья.
Несмотря на боль, Садальский не печалится. Под снимком он высмеял Михаила Боярского, который несколько месяцев назад упал в обморок перед вакцинацией. "Другие дело – я. Я прививки не боюсь...", – написал Стас. Также он процитировал несколько известных четверостиший на эту тему.
Напомним, ранее Стас Садальский отреагировал на смерть Армена Джигарханяна. По мнению актера, худрук Московского драматического театра закончил свой земной путь в беспамятстве, вранье и беспомощности. Артист очень скобит по коллеге, с которым ему доводилось работать.
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