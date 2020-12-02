Звезда "Дома-2" показала фото выписки из роддома

22-летняя Ирина Пингвинова впервые стала мамой 29 ноября. Снимки с выписки молодая мама опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Она поделилась эмоциями с поклонниками.
По словам девушки, она представляла себе, каким будет этот день и как все пройдет. Звезда шоу "Дом-2" отметила, что дочурка была невероятной красоткой в своей первой, красивой и нежной "одежде на выход". Пингвинова призналась, что счастлива.
Ранее девушка рассказывала, что роды прошли тяжело, и восстановление тоже было не легким. У участницы реалити-проекта поднималась температура. По словам Ирины, первая ночь с малышкой была бессонной, но спустя сутки состояние мамы и малышки пришло в норму.
Пингвинова также сообщила, что дочь похожа на своего отца – 27-летнего Дмитрия Чайкова. К слову, с мужем Ирина познакомилась именно на шоу "Дом-2". Отношения пары длились в течение года, но за несколько дней до родов Ира и Дима расстались. Сейчас, по словам девушки, они общаются исключительно по поводу ребенка.
Как писали "Дни.ру", схватки у звезды шоу "Дом-2" начались вечером в субботу 28 ноября. Это произошло в то время, когда Ирина Пингвинова готовила новый контент для любимых фанатов. Во время записи очередной инстаграм-истории знаменитость поняла, что начинаются роды, поэтому сразу же отправилась к медикам за подмогой. Врачи родильного дома помогли малышке появиться на свет.
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