Звезда шоу "Дом-2" Ирина Пингвинова родила дочь

29 ноября в День матери Ирина Пингвинова родила наследницу. Звезда шоу "Дом-2" заявила о радостном событии.

Известная участница популярной телестройки стала обладательницей очаровательной малышки. Ирина Пингвинова впервые стала матерью. Роды принимали врачи в московской клинике. Девочка появилась на свет ранним утром. Звезда шоу "Дом-2" поделилась с фанатами интересным контентом на эту тему.

22-летняя Ирина Пингвинова общается с поклонниками в инстаграм-канале. Там она сообщает о событиях своей жизни и делится интересными кадрами. После рождения дочери женщина добавила в инстаграм-историю снимок свернутого одеяла, в котором лежит ее новорожденная кроха. "Мое счастье", – выразилась знаменитость и добавила к тексту символ в виде сердца.

Известно, что схватки начались у женщины вечером в субботу 28 ноября. Это произошло в то время, когда Ирина Пингвинова готовила новый контент для любимых фанатов. Во время записи очередной инстаграм-истории знаменитость поняла, что начинаются роды, поэтому сразу же отправилась к медикам за подмогой. Врачи родильного дома помогли малышке появиться на свет.

Напомним, что отцом ребенка является 27-летний Дмитрий Чайков, с которым у Ирины Пингвиновой был страстный роман. Однако за несколько дней до родов звезды шоу "Дом-2" решили расстаться.