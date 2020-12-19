Морду бы начистили: Лолита оправдалась за прилюдный скандал в троллейбусе

Лолита Милявская объяснила, зачем затащила лавку в петербургский транспорт. Видеоролик вызвал большой резонанс в Сети.

Певица призналась в любви к "интеллигентному городу". Также она рассказала, почему действие вирусного видео про парковую скамейку, в котором она снялась, происходит именно в северной столице.

"В Москве бы морду начистили, и репортажи были бы другими", – пояснила Лолита Милявская. Речь идет о ролике, по сюжету которого некая дама пытается затащить в троллейбус парковую скамейку, чем вызывает гнев кондуктора и возмущение пассажиров.

Кадры быстро разлетелись по соцсетям и вызвали бурное обсуждение. Однако не все догадались, что это постановка, главную роль в которой сыграла исполнительница.

Лолита Милявская в своем инстаграм-аккаунте поблагодарила всех случайно попавших в кадр людей. Артистка пообещала, что скоро они смогут полностью увидеть короткометражку.?? "Там еще есть удивительные моменты из жития старушек", – порадовала звезда.

Поклонники певицы оставили сотни комментариев по поводу ее актерской игры. Многие признались, что купились на эту шутку. "Это было нечто! Лолита, Вы молодец! Спасибо за отличное чувство юмора!", – написал один из фолловеров.