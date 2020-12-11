"Мужчина отвалился": Лолита в короткой юбке оседлала бешеного зверя

Лолита Милявская не стесняется веселиться на полную катушку, несмотря на возраст и статус. В личном блоге артистка поделилась видео, на котором пытается оседлать быка.

Конечно, опасный зверь не настоящий, а всего лишь симулятор родео. Однако даже это оказалось непростой задачей, особенно с еще одним наездником за спиной. Правда, молодой человек быстро слетел с аттракциона, а вот певице удалось удержаться.

Как оказалось, Лолита приняла участие в съемках новогоднего выпуска ютуб-шоу "Петя любит выпить". В рамках программы артистка должна была выполнить задание и прокатиться на симуляторе. "У меня была мечта когда-то, посидеть на таком быке после клипа Мадонны (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась артистка.

Поклонники с восторгом приняли видео Лолиты. Многие отметили, что в красном коротком платье верхом на аттракционе звезда выглядит обворожительно. Особого внимания удостоились ноги артистки – подписчики сочли их невероятно красивыми.

"Ээээх , мужчина отвалился !", "Мы увидели эту красоту, мы увидели эти шикарные ноги, сегодня мне больше ничего не надо", "Тихо шифером шурша", "Длинные ноги дали Лолите усидеть в седле", "Сразу видно опытного артиста, молодёжь мигом упала", "В платье не очень удобно, но весело", "Лолиту спасли ее прекрасные длинные ноги! Удержалась", – написали в комментариях.