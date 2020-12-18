Обнищавшая Лолита уезжает в Дубай

Лолита Милявская заявила, что не понимает исполнителей, бросающих свои коллективы. Она не умеет так относиться к людям, поэтому нашла альтернативный вариант заработка для себя и музыкантов. В скором времени они с командой выступят в Дубае. Это позволит хотя бы немного улучшить материальное положение всей творческой группы.
"В Дубае соблюдаются все меры предосторожности, но там нет карантина. Концерты проходят с 50% рассадкой в зрительном зале. В Дубае у меня будет плановая работа, оговоренная еще летом. Я соскучилась по выплате зарплат коллективу", – поделилась исполнительница.
Лолита рассказала, что пока не понимает, как сможет выступать перед отечественными зрителями. "Работа в России начнется, как и у всех. Это произойдет, когда снимут ограничения", – сказала исполнительница.
Напомним, после выхода первого сезона передачи "Суперстар. Возвращение" все говорят только о конфликте певицы с Сергеем Соседовым. Не так давно стало известно, что последний даже пожаловался руководству на поведение ведущей. Лолита, в свою очередь, предпочитает ставить критика на место сама, чем вызывает у многих восхищение. Недавно певица сказала Соседову, что он "не в тренде".
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