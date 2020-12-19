Жена раскормила Преснякова донельзя

Родители сделали музыканту полезный подарок. Они вручили Владимиру Преснякову беговую дорожку.
По словам Владимира Преснякова-старшего, они это сделали по его же просьбе. Ранее исполнитель решил, что дальше так нельзя и намерен заняться спортом.
Дело в том, что певец несколько месяцев провел с семьей на карантине, из-за чего сильно поправился. Отец музыканта рассказал, что супруга сына Наталья Подольская прекрасно готовит. Ее фирменное блюдо – утка, тушеная с яблоками, – просто тает во рту.
Но если певица ест и не поправляется, потому что постоянно занимается физическими упражнениями, то ее мужа разносит. Теперь Владимир Пресняков к ней присоединился.
Впереди – долгие новогодние праздники с застольями. Удастся ли исполнителю удержаться от соблазна порадовать себя вкусными блюдами и напитками, покажет его физическая форма.
Напомним, в месяц назад Владимир Пресняков в третий раз стал папой. Жена Наталья Подольская родила ему сына Ваню.
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