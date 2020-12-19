Жена раскормила Преснякова донельзя

Владимир Пресняков решил худеть перед Новым годом. Певец понял, что недоволен своим внешним видом.

Родители сделали музыканту полезный подарок. Они вручили Владимиру Преснякову беговую дорожку.

По словам Вла­димира Преснякова-старшего, они это сделали по его же просьбе. Ранее исполнитель решил, что дальше так нельзя и намерен заняться спортом.

Дело в том, что певец несколько месяцев провел с семьей на карантине, из-за чего сильно поправился. Отец музыканта рассказал, что супруга сына Наталья Подольская прекрасно готовит. Ее фирменное блюдо – утка, тушеная с яблоками, – просто тает во рту.

Но если певица ест и не поправляется, потому что постоянно занимается физическими упражнениями, то ее мужа разносит. Теперь Владимир Пресняков к ней присоединился.

Впереди – долгие новогодние праздники с застольями. Удастся ли исполнителю удержаться от соблазна порадовать себя вкусными блюдами и напитками, покажет его физическая форма.

Напомним, в месяц назад Владимир Пресняков в третий раз стал папой. Жена Наталья Подольская родила ему сына Ваню.

