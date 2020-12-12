Связавшаяся с мошенниками вдова Баталова отвергла помощь Михалкова: Снимаю с себя ответственность

Когда Никита Михалков узнал о том, что имуществом семьи покойного Алексея Баталова обманным путем завладели Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, он решил помочь пострадавшим. Режиссер обратился к Павлу Астахову и попросил его представлять интересы Гитаны Леонтенко.
Вместе с тем Михалков похлопотал, чтобы к делу присоединились представители Следственного комитета. Казалось, что вдова и дочь Баталова оказались под надежной защитой и теперь уж точно смогут вернуть имущество. Поэтому неожиданное решение Леонтенко удивило многих.
Почему вдова Баталова перестала сотрудничать с Астаховым, неизвестно. Юрист не стал комментировал эту ситуацию. В своем инстаграм-аккаунте он опубликовал лишь скопированную информацию, которую распространили СМИ. Об отказе Леонтенко высказался Михалков.
"Вынужден снять с себя личную ответственность и отказаться от дальнейшего участия в решении этого вопроса", – сказал режиссер.
Напомним, Наталья Дрожжина и Михаил Цивин были задержаны 26 октября. Их подозревают в мошенничестве. Якобы они, войдя в доверие вдове и дочери Алексея Баталова, незаконно завладели их имуществом. Речь идет о трех квартирах в Москве, мастерской актера и крупной денежной сумме.
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