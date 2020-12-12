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Шоу-бизнес
Связавшаяся с мошенниками вдова Баталова отвергла помощь Михалкова: Снимаю с себя ответственность

Связавшаяся с мошенниками вдова Баталова отвергла помощь Михалкова: Снимаю с себя ответственность

Никита Михалков. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко отказалась от услуг адвоката Павла Астахова. А ведь звездный защитник занимался делом о мошенничестве по просьбе Никиты Михалкова.
прочитано 1449 раз

Когда Никита Михалков узнал о том, что имуществом семьи покойного Алексея Баталова обманным путем завладели Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, он решил помочь пострадавшим. Режиссер обратился к Павлу Астахову и попросил его представлять интересы Гитаны Леонтенко.

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Вместе с тем Михалков похлопотал, чтобы к делу присоединились представители Следственного комитета. Казалось, что вдова и дочь Баталова оказались под надежной защитой и теперь уж точно смогут вернуть имущество. Поэтому неожиданное решение Леонтенко удивило многих.

Почему вдова Баталова перестала сотрудничать с Астаховым, неизвестно. Юрист не стал комментировал эту ситуацию. В своем инстаграм-аккаунте он опубликовал лишь скопированную информацию, которую распространили СМИ. Об отказе Леонтенко высказался Михалков.

"Вынужден снять с себя личную ответственность и отказаться от дальнейшего участия в решении этого вопроса", – сказал режиссер.

Напомним, Наталья Дрожжина и Михаил Цивин были задержаны 26 октября. Их подозревают в мошенничестве. Якобы они, войдя в доверие вдове и дочери Алексея Баталова, незаконно завладели их имуществом. Речь идет о трех квартирах в Москве, мастерской актера и крупной денежной сумме.

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Автор: 12 декабря 2020, 10:53 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
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Подозрительная какая-то эта Гитана. Видимо боится что профессионал Астахов ненароком выяснит что-то опасное для неё. Или Цывин и Дрожжина тайно подкинули деньжат и Гитана согласилась спустить дело на тормозах, так и не покарав банду мошенников.
Гость
Ответить
Гость
Умер Баталов и интеллигентность Гитаны куда то испарилась,а потому что её и не было никогда в этой женщине,послушайте ее речь,везде дочь Машка и Машка,а на минуточку этой дочери уже больше 50, как на скотном дворе,неприятно слушать
А откуда взяться тому,чего никогда не было.носить знаменитое кольцо на пальце- не значит быть образованой
Гость
Ответить
Умер Баталов и интеллигентность Гитаны куда то испарилась,а потому что её и не было никогда в этой женщине,послушайте ее речь,везде дочь Машка и Машка,а на минуточку этой дочери уже больше 50, как на скотном дворе,неприятно слушать
Гость
Ответить
Гитана из квартиры сделала общежитие,полон дом непонятно кого,это надо же до такого одуматься? А главное всех много лет знает,со всеми дружит,всем доверяет.И пусть разгребать дальше сама,хватит нам это все показывать,
Гость
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Нагребли денег и квартир непонятно каким путем,не праведными трудами Баталова,не в то время жил и заработать столько не мог,спасибо цыганке,что открыла всю подноготную своей семьи,конечно,не от большого ума,столько вывалила грязи,все в шоке ,и те кто уважал актера,многие поменяли свое мнение,цыганка заигралась в наследство,погрязла во враньё,из одних рук аферистов плавно перешла в другие и пусть не плачет. Как пришли эти незаработаные деньги в семью ,так и уходят,Маше все равно где находиться,в обычном доме инвалидов присмотрят,как и других,раз мама такая алчная и ненавидит Надю,
Гость
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Гитана пусть цыган привлечет для поддержки,может помогут,раз от услуг грамотных юристов,как Астахов отказалась.Сначала влезла в чужую семью,будучи уже в любовницах и у Ефремова и у кавказцев и других женатых артистов,посмотрите интервью Владимира Меньшова и других,.Потом жила за мужем всю жизнь,пишут,что она даже коммунальные не могла сама оплачивать,все делал Баталов. Хотя не удивительно,ведь цыгане в цирке сплошь были не грамотные,она,видно,не исключение,в магазины за покупками не ходила,все делала прислуга,
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