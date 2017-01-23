Меньщиков о закрытии "Дома-2"

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2", шоумен Степан Меньщиков высказался о закрытии проекта. По мнению звезды телестройки, продюсеры программы еще не скоро примут роковое для нее решение.

Ранее потомственная ведьма Вера Шемонаева предсказала, что в скором времени проект закроют, так как он уже изжил себя. "Говоря так, она берет на себя большую ответственность, – поделился Степан с корреспондентом Dni.Ru. – Авторы шоу задумывали его на четыре месяца, проект продержался 13 лет. И до сих пор это очень рейтинговая программа".

По мнению шоумена, закрывать "Дом-2" рано. "Дом-2" – это же как "Война и мир"! В романе Льва Толстого около 500 героев, а через "Дом-2" прошли тысячи участников. Ничем противозаконным они не занимаются. О какой безнравственности вы говорите! Весь мат запикивается. Занимаются любовью – но ничего же не показывают. Не мешайте людям строить любовь!" – эмоционально высказался экс-участник реалити-шоу.

Напомним, ясновидящая утверждала, что проекту просто некуда расти, а самим участникам стыдно за то, чем они занимаются. "Все, что можно было выжать – выжали. Если кто еще помнит, то приз, что разыгрывают в итоге – дом для пары – уже заменили тысячи других призов, чтобы продлить время шоу. Безликий телепроект попросту деградирует, – констатировала Вера. – Никто не видит конца и края, да и нужен ли он организаторам? Скорее нет. Пока все держится на некотором проценте смотрящих, который уменьшается с каждым днем, а того хуже – вызывает агрессию у народа, ведь ни для кого не секрет, что участие в проекте считается постыдным для большинства".