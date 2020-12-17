Васильев раскритиковал Гагарину: Недотягивает до статуса звезды номер один

Появившись в проекте "Фабрика звезд", Полина Гагарина сразу очаровала публику своим талантом. В дальнейшем певица лишь совершенствовала свои навыки и увеличивала свою армию поклонников. Когда артистка заняла второе место на "Евровидении", уровень ее популярности резко увеличился.
На сегодняшний день, согласно данным ВЦИОМ, Гагарина является самой популярной певицей в России. По результатам опроса, народная артистка Алла Пугачева заняла только второе место. Определенно, Полина сейчас находится на пике популярности, но ее внешний вид "недотягивает до статуса звезды номер один", считает Александр Васильев.
Историк моды заметил, что Гагарина не имеет собственного стиля. По мнению эксперта, такие звезды такого уровня, как Полина, должны быть оригинальны в выборе наряда. Но исполнительница хита "Спектакль окончен", к сожалению, не запоминается своими образами.
Александр Александрович, отметив красивую фигуру Полины Гагариной, посоветовал певице надевать уникальные вещи. Историк моды считает, что артистке подходит одежда бежевого, белого, серебряного, кремового и жемчужного цветов. Светлые оттенки ее очень украшают, заключил Васильев.
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