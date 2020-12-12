"Дележ имущества и детей": как проходит громкий развод Полины Гагариной

Накануне артистка посетила "Вечернего Урганта" и ответила на часто задаваемые вопросы. Известно, что Полина Гагарина долгое время игнорировала догадки журналистов, появляясь на публике с новыми молодыми ухажерами.
Все сомнения поклонников развеялись, когда певица официально заявила, что бракоразводный процесс уже начался. По словам Гагариной, пока все проходит тихо и мирно.
"К сожалению, да. Мы разводимся. Нет ссоры, дележа имущества, дележа детей. Я очень надеюсь, что все это пройдет спокойно, по-человечески. Ведь у нас самые лучшие дети на свете", – откровенно заявила звезда.
Полина не упустила возможности напомнить телезрителям, что все – это исключительно ее личное дело. Сам же Иван Ургант поддержал артистку и пожелала ей удачи в нелегком юридическом процессе.
Напомним, еще в начале 2020 года появились слухи о семейной драме Полины Гагариной. Поговаривали, что в январе партнеры перестали жить вместе. Стоит отметить, что исполнительница подала на развод только 1 декабря.
Похоже, что Полина сделала весьма необычный новогодний подарок мужу. Теперь возлюбленные встречаются только в суде и узаконивают вопрос о совместной опеке.
Популярные темы форума
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Подросток
Не встаёт! Помогите!!!
Наглость, высокомерие, тупость
Отвратительное
Когда хохлы кастрюли снимут?
У мочалок есть начальник, знаменитый Шиквадыр. Он свой толстый писюкальник всем мочалкам засадил.
Если мужчина добрый
Изменила будущему супругу
Залетела!!!