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"Как только природа создает подобных паразитов?": сын Джигарханяна устроил разборки с Цымбалюк-Романовской

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-? омановская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что Армен Джигарханян мог прожить гораздо дольше, если бы остался с ней. С ней категорически не согласился сын знаменитого актера.
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Пианистка озвучила свою точку зрения в эфире шоу "Пусть говорят" Первого канала. Она уверена, что бывший муж умер в страшных муках.

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

"Мне написали, что за Арменом Борисовичем никто не ухаживал, даже пролежни не обрабатывали", – объявила знаменитость. Она добавила, что помогала актеру сохранять хорошую форму целых десять лет. В тот период актер выходил на сцену и много работал в театре. Потом же, по словам Виталины Цымбалюк-Романовской, ее к экс-супругу не допускали.

По мнению пианистки, Армена Джигарханяна также ограничили в общении с людьми, с которыми он был близок. Эти слова возмутили Степана Джигарханяна. Он сообщил, что отец и забыл думать о третьей жене. И лишь однажды заговорил об артистке, когда они с наследником смотрели передачу про морских обитателей.

Тогда сын сказал актеру: "Как только природа создает подобных паразитов?". На это Армен Джигарханян ответил, что эти создания хотя бы не предают и не обманывают.

Отметим, что сын Татьяны Власовой является единственным наследником покойного артиста. Ранее стало известно, что Джигарханян отменил завещание, которое написал на бывшую супругу Цымбалюк-Романовскую.

Напомним, Армен Джигарханян умер 14 ноября 2020 года в 85 лет. Его похоронили 17 ноября на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой.

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Автор: 10 декабря 2020, 08:36 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

комментарии

Ответить:

Гости
Ответить
Гость крымчанка
Ни разу не пожалела что выкинула два телевизора и не смотрю этот дурдом шоу новости и т д злоба разврат тьфуу
Однако приперлась сюда в комментарии )))
Гость крымчанка
Ответить
Ни разу не пожалела что выкинула два телевизора и не смотрю этот дурдом шоу новости и т д злоба разврат тьфуу
Гость
Ответить
Это тот армян - <цензура>,который живёт в США - Степан Джигарханян,который не приехал на похороны к отцу и за отцом,которого ухаживала еврейка Цымбалюк-Романовская???!!!!
Гость
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Гость
Психическую Цымбу пригласили чтобы уравновесить психическую Мартышку.
Там только тебя для равновесия не хватает.
Гость
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Гость
зачем пригласили эту плешивую цымбу?она же психически ненормальная.ей самое место у параши,но не на тв.ещё и дырку ротовую свою разевает,гн@да.
Психическую Цымбу пригласили чтобы уравновесить психическую Мартышку.
Гость
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Гость
Вообще, конечно, когда она Цы начинает орать в студии, стремясь перекрикивать других, это действительно похоже на поведение психопата.
По ору Виталинке до подруги вашего Степы далеко. Также у Виталины есть трудовая книжка, диплом и воспитание. Не надо укорять ее мойкой стариковских <цензура>, ваша Оля Мартынова собственную <цензура> мыть перед сексом научилась только в 31 год, потому что мужик от амбре оттуда чуть не блеванул и очень удивлялся, что бывают бабы, которые зад свой мыть не умеют.
Гость
Ответить
зачем пригласили эту плешивую цымбу?она же психически ненормальная.ей самое место у параши,но не на тв.ещё и дырку ротовую свою разевает,гн@да.
Гость
Ответить
Гость
Что вы, мартышляндия справедливость ищет. Лучше бы отца своего биологического с матерью нашли и всем показали. До сих пор тошнит как вспомню ее мать в драном тулупе, пившую на встрече форумчан шампанское из горла пополам с собственными соплями.
А как Оля фотографии своей немытой рогатки Вадиму Геннадьевичу по ночам слала с просьбами заплатить за нее кредит? Интересно сейчас она такие рассылки своего причинного места устраивает с просьбами к мужикам взять на себя ответственность за протухшую деввачку Олечку сорока годиков? Как собирала с форумчан в долг по 100 рублей и шла на базар дешевые тряпки покупать? Это не человек, а цирк позорный. Без смеха вспоминать никак не получается. Зато паразитка почему то Виталина, которая хоть рассылки немытой рогатки по мужикам не устраивала.
Гость
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Гость
Это Цымбалюк-то психопатка? Да она отлично и с достоинством продержалась всю эту эпопею с разводом и нападками на нее всевозможными, никого не оскорбляла...И как бы ее не оскорбляли и не обвиняли, но факт на лицо - с ней Джигарханян был в наилучшей (насколько это возможно) форме, а что с ним стало и чем закончилось после все знают....
Вообще, конечно, когда она Цы начинает орать в студии, стремясь перекрикивать других, это действительно похоже на поведение психопата.
Гость
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Гость
Зато этот Степа с безработной с такой же тунеядствующей хабалкой экс-Казаченко интеллигенты и труженики. Смотреть смешно как сидит эта дура всем на нашем старом форуме известная и орет Виталине "почему ты его снимала". При этом сама слила в передачи нарезанный разговор с мужем чтобы заработать и до сих пор живет торговлей его частной жизнью.
Что вы, мартышляндия справедливость ищет. Лучше бы отца своего биологического с матерью нашли и всем показали. До сих пор тошнит как вспомню ее мать в драном тулупе, пившую на встрече форумчан шампанское из горла пополам с собственными соплями.
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