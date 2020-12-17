Такого на кладбище давно не видели: что случилось с могилой Гафта сразу после похорон

Этот некрополь считается филиалом Новодевичьего кладбища – не менее престижный и дорогой. Тут покоятся многие прославленные актеры и режиссеры – Марина Голуб, Николай Караченцов, Вера Глаголева, Александр Лазарев, Дмитрий Брусникин... Владимира Гафт упокоился рядом с Сергеем Юрским, который ушел из жизни в феврале 2019-го...
Могилу легендарного актера театра "Современник" засыпали специально привезенным белым песком и декорировали еловым лапником. Сверху положили все цветы, которые к гробу на панихиде несли многочисленные поклонники артиста. А корзин и венков оказалось так много, что их строй растянулся на 20 метров!
От "Мосфильма", "Ленкома", театра Олега Табакова, театр имени Ермоловой, мастерской Петра Фоменко, от поэта Михаила Гуцериева и министра обороны Сергея Шойгу, от президента страны, Московской городской Думы и Московской филармонии...
Работники ритуального агентства, которое занималось организацией похорон, рассказали, что столько цветов давно не видели. По их словам, в последний раз так же много венков было на похоронах Владимира Долгих – секретаря ЦК КПСС, кандидата в члены политбюро и бывшего сенатора, который умер в октябре на 96 году жизни и был похоронен на Новодевичьем кладбище. Тогда венки и букеты везли на трех машинах.
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