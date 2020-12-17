Народ пришел в изумление при виде исхудавшего Леонтьева

Еще до пандемии коронавируса, когда концертная деятельность была возможна, Валерий Леонтьев активно гастролировал. Также он принимал участие в телевизионных съемках. Артист, видимо, накопил достаточно денег, поскольку он является одним из немногих артистов, которые не пожаловались на финансовые трудности.
Сейчас Валерий Яковлевич тратит сбережения на создание нового материала. Артист не только записывает новые песни, но и работает над музыкальными видео. Например, недавно исполнитель хита "Казанова" поделился в своем инстаграм-аккаунте кадрами со съемок клипа.
Таким образом Леонтьев анонсировал сразу две новые песни: "Прощай, бродяга!" и "На крыльях любви". Эти композиции артист подготовил еще в ноябре. Судя по кадрам, Валерий Яковлевич появится в необычных образах. Например, для одной из сцен клипа он примерил дреды, черный плащ, шляпу и блестящие сапоги.
Подписчики артиста пришли в восторг, увидев преображение кумира. "Как всегда на высоте", "Изумительный образ!", "Очень необычно!", – написали интернет-пользователи.
Нельзя не отметить, что в этом году Валерий Леонтьев очень изменился. Певец похудел на восемь килограммов. Поклонники испугались за артиста. Мол, артист исхудал из-за какого-то недуга. Оказалось, что с певцом все хорошо. Просто он стал посвящать больше времени тренировкам и правильно питаться.
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