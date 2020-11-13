Взяла у подруги платье и приехала к нему в отель: Квинт о романе с Леонтьевым

Лора Квинт стала новой гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" на канале "Россия 1". Она поведала о своей жизни и мужчинах, которых встречала на своем пути. Однажды у нее был роман в певцом Валерием Леонтьевым. Правда, ни она, ни он не любят давать комментарии об этом.
Певец как-то услышал ее песню "Московский романс", которую исполняла Алла Пугачева. Он вышел на нее, и они познакомились. Потом Квинт писала песни для Леонтьева. Потом в их жизни произошел забавный инцидент, который сблизил их.
"Однажды он позвонил мне из другого города и позвал в Москву. Снял для меня номер. Я позвонила подруге. Попросила на время платьице бирюзового цвета. Приехала в номер гостиницы", – рассказала композитор о связи с певцом.
Оказалось, что в гостинице мебель была обита такой же тканью, что и материал ее платья. Квинт и Леонтьев ужасно смеялись над этим. И они стали встречаться. Правда, их отношения не всегда были такими идиллическими. Однажды Валерий Леонтьев вспылил и бросил в женщину пепельницу.
Квинт рассказала в эфире программы, что считает этот поступок горячностью, которая проявляется по молодости.
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