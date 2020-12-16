"Не смогла сдержаться": ведущая разревелась на месте погибшего партнера Кудрявцевой

После смерти телеведущего записи шоу "ДНК" с его участием выходили в эфир еще целый месяц. Потом его сменила новая ведущая – 37-летняя Анна Казючиц. Девушка рассказала, что слишком близко к сердцу воспринимает истории героев передачи.
Раньше Анна Казючиц была на программе экспертом, то есть всю кухню шоу она знает. Однако, как выяснилось, "за штурвалом" не так то уж и просто.
По ее словам, работа на телевидении сильно отличается от привычной ей службы в театре и кино, ведь фильмы снимаются по несколько минут, а потом в процессе монтажа склеиваются. В программе же ей приходится по три часа находиться в кадре.
"Думаю, узнала еще не все тонкости ремесла ведущей", – признается Анна Казючиц.
Анна слишком сентиментальна и пропускает каждую историю через себя. На шоу "ДНК" люди приходят решать свои семейные проблемы, и порой они просто душераздирающие.
"Однажды не смогла сдержаться на съемках. История была настолько душераздирающей, что я расплакалась", – рассказала ведущая.
Анна Казючиц добавила, что Александр Колтовой идеально справлялся с задачей программы. Он обладал тактом и умел терпеливо выслушать человека. Александр Колтовой был соведущим Леры Кудрявцевой на НТВ.
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