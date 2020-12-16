Стивену Сигалу заблокировали счет в "Сбербанке" из-за неуплаты налогов

Стивен Сигал как гражданин России имеет в "Сбербанке" личный счет. Как оказалось, налоговая служба его заблокировала.

По данным ФНС, счета арестовали для взыскания налога, сбора, пеней и штрафа. Представитель Стивена Сигала заявил в беседе с журналистами, что, вероятно, произошла какая-то ошибка.

Стоит отметить, что блокировка счетов означает, что банк перестает проводить все расходные операции в пределах суммы, указанной в решении налоговой службы. После решения ФНС человек не имеет права открывать другие счета в том же банке и использовать электронные системы платежей, передает Life.

Напомним, Стивен Сигал стал гражданином России в 2016 году. Тогда президент лично вручил голливудскому актеру паспорт с двуглавым орлом. Через два года артиста назначили представителем Министерства иностранных дел по гуманитарным связям России и США.

В феврале этого года Стивена Сигала оштрафовали на 314 тысяч долларов после рекламы криптовалюты в соцсетях. Проблема была в том, что актер не указал в публикации, что получил деньги за рекомендацию, а позднее не вписал доход от рекламы в налоговую декларацию. Сигалу запретили рекламировать ценные бумаги или криптовалюту в течение последующих трех лет.