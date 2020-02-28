Стивена Сигала оштрафовали на крупную сумму

Американского актера Стивена Сигала обязали выплатить штраф на сумму 314 тысяч долларов. Причиной стал отказ звезды предоставить данные о доходах, полученных за рекламу криптовалюты.
Как передает издание Financial Times, в 2018 году актер написал о компании Bitcoiin2Gen в своих социальных сетях, но не указал, что это было оплачиваемая реклама. Кроме того, организация использовала имя Сигала у себя на сайте. За это артист получил 250 тысяч долларов наличными и 750 тысяч долларов в криптовалюте, сообщает телеканал "360".
"Знаменитости не имеют права использовать свое влияние в социальных сетях для рекламы ценных бумаг без раскрытия полученной компенсации", – заявил представитель Комиссии по ценным бумагам и биржам США, выписавшей штраф. Сигалу также запретили рекламировать ценные бумаги или криптовалюту в течение трех лет, передает РИА ФАН.
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