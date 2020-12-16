"Позор": Во время похорон Гафта произошел безумный скандал

Актер Станислав Садальский не смог пропустить церемонию. Он был совершенно возмущен поведением многих коллег и самого театра. В своей социальной сети он написал, что "Современник" всегда был "революционным театром", но ничто не вечно. "Позор, что на прощании был пустой зал, не пришел новый Главный режиссер Рыжаков и молодые артисты", – высказался он. Также ему не понравилось то, что администрация "гордо отрапортовала", что прощание прошло по всем правилам, и зал был заполнен ровно на 25 процентов. По его мнению, внимание следовало обращать на другие моменты.
До этого он написал еще один трогательный пост, который начал со слов: "Мы все время обижались друг на друга. А сейчас плачу". В это публикации он также сообщил, что на прощание пришли только Александр Розенбаум, Григорий Лепс и некоторые другие коллеги.
Станислав Садальский высоко оценил речь Лии Ахеджаковой, упомянув, что именно она смогла разрядить обстановку. "Посмешила, вспомнив, как Валя часто ее критиковал и посылал на три буквы во время спектаклей", – рассказал он.
Также он сообщил, что к микрофону вышла и вдова Валентина Гафта Ольга Остроумова. Она сказала, что это большая честь и невероятное счастье прожить с таким человеком много лет, "быть ему другом и защитником".
Напомним, похожую мысль ранее высказал певец Григорий Лепс. Он был возмущен отсутствием многих коллег на церемонии.
Популярные темы форума
Психоанализ Клавы
В Алкашей вселяются черти
Путин лучший!
Аватарки
Путин молодец! Наклячил хохлов за их тупость, высокомерие, наглость, жадность, не порядочность, лживость и хитрозадость
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Домашнее насилие
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Родители вмешиваются в жизнь детей
Почему столько рекламы на форуме?