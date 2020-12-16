"Позор": Во время похорон Гафта произошел безумный скандал

12 декабря на 86-ом году жизни от последствий инсульта скончался великий Валентин Гафт. Вчера с 10 утра в московском театре "Современник" проходило прощание с легендарным артистом. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Отдать дань памяти и возложить цветы хотели многие, но, по мнению некоторых артистов, не пришли те, кто должны были быть там в этот день.

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