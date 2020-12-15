"Не могу его до конца согнуть": Джигурда пожаловался на проблемы с важной частью тела

Милена Дейнега в апреле похоронила мужа – бизнесмена Евгения Самусенко. Мужчина умер от сердечного приступа. В этот вечер исполнительница вспоминала возлюбленного со слезами на глазах.
Поддержать Милену и ее партнера по творческому дуэту пришли Константин Кожевников, Марина Черкунова, Никита Джигурда и другие знаменитости. На указательном пальце правой руки эпатажного артиста красовался специальный ортез, который защищает пястно-фаланговый сустав.
Шоумен рассказал, что его палец пострадал от адвоката потерпевших в деле о смертельном ДТП Михаила Ефремова – Александра Добровинского. Якобы инцидент с членовредительством случился возле Хамовнического суда в конце ноября.
Никита Джигурда пожаловался, что палец еще не в полном порядке, хотя почти зажил. "Пока не могу его до конца согнуть", – отметил артист. Он добавил, что испытывает неудобство, когда "дзюбит" себе.
Напомним, выражение "дзюбить" сегодня означает "заниматься рукоблудием". Оно появилось в лексиконе после недавнего скандала с участием капитан "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюбы. В начале ноября в Сеть попали интимные видеоролики спортсмены, после которых тренер Станислав Черкесов принял решение отстранить футболиста от ряда матчей.
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