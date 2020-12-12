"Дзюблю левой": лишенный секса Джигурда удовлетворяет себя во время звонков Анисиной

"Я уже десять месяцев без секса, – рассказал Никита Джигурда корреспонденту "Дни.ру" на презентации клипа Анны Калашниковой. – Поэтому уже три раза я "дзюбил" левой рукой – самоудовлетворялся, говоря по телефону с "богиней" Анисиной и слыша от нее ласковые слова. Сублимирую энергию через любовные практики".
Напомним, выражение "дзюбить" сегодня означает "заниматься рукоблудием". Оно появилось в лексиконе после недавнего скандала с участием капитан "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюбы. В начале ноября в Сеть попали интимные видеоролики спортсмены, после которых тренер Станислав Черкесов принял решение отстранить футболиста от ряда матчей. Кто "слил" это эротическое видео и кому оно предназначалось, осталось тайной. Но 32-летний Дзюба был вынужден извиняться перед болельщиками и закрыть вначале комментарии, а потом и свою страницу в социальной сети "Инстаграм".
"Я поддерживаю Дзюбу, считаю его великим футболистом и полагаю, что весь этот скандал высосан из пальца", – полагает Джигурда. И резонно добавляет: "Двадцать первого пальца". Актеру, конечно, виднее...
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