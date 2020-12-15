"Бузова в старости": бывший стилист Пугачевой раскритиковал внешний вид Долиной

На днях состоялась церемония вручения премии "Золотой граммофон". Звезды шоу-бизнеса с нетерпением ждали это событие не только для того, чтобы получить заветную статуэтку, но и чтобы показать свои лучшие наряды. Например, Лариса Долина предстала перед публикой в длинном черном переливающемся платье.
65-летняя артистка рада была позировать для фотографов. Позже снимки певицы появились в Сети. Их увидел бывший стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс и ужаснулся. Он раскритиковал наряд Ларисы Александровны, а также ее прическу – зачесанные и собранные в хвост волосы.
По мнению эксперта, Долиной не стоит оголять грудь. Кроме того, платье, которое выбрала артистка, вовсе не скрывает недостатки фигуры, а, напротив, выставляет их напоказ. Также Ровалс, говоря о стиле представителей шоу-бизнеса, резюмировал: у всех артистов "поехала крыша".
"Лариса Долина – это Бузова в старости", – считает экс-стилист примадонны.
Артистка уже не сможет вернуть молодость, экспериментируя с внешностью, считает Ровалс. Но шанс выглядеть более элегантно все-таки есть. Стилист посоветовал Ларисе Долиной и другим российским артистам съездить во Владиковказ и оценить, как красиво одеваются осетинские женщины.
Популярные темы форума
Путин не вор
Наглость, высокомерие, тупость
Не встаёт! Помогите!!!
Залетела!!!
Когда хохлы кастрюли снимут?
Отвратительное
Психоанализ Клавы
Трусы
Изменила будущему супругу
В Алкашей вселяются черти