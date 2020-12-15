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"Бузова в старости": бывший стилист Пугачевой раскритиковал внешний вид Долиной

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина старается выглядеть стильно и современно. Но иногда ее эксперименты с внешностью бывают неудачными. Так произошло на премии "Золотой граммофон".
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На днях состоялась церемония вручения премии "Золотой граммофон". Звезды шоу-бизнеса с нетерпением ждали это событие не только для того, чтобы получить заветную статуэтку, но и чтобы показать свои лучшие наряды. Например, Лариса Долина предстала перед публикой в длинном черном переливающемся платье.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

65-летняя артистка рада была позировать для фотографов. Позже снимки певицы появились в Сети. Их увидел бывший стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс и ужаснулся. Он раскритиковал наряд Ларисы Александровны, а также ее прическу – зачесанные и собранные в хвост волосы.

По мнению эксперта, Долиной не стоит оголять грудь. Кроме того, платье, которое выбрала артистка, вовсе не скрывает недостатки фигуры, а, напротив, выставляет их напоказ. Также Ровалс, говоря о стиле представителей шоу-бизнеса, резюмировал: у всех артистов "поехала крыша".

"Лариса Долина – это Бузова в старости", – считает экс-стилист примадонны.

Артистка уже не сможет вернуть молодость, экспериментируя с внешностью, считает Ровалс. Но шанс выглядеть более элегантно все-таки есть. Стилист посоветовал Ларисе Долиной и другим российским артистам съездить во Владиковказ и оценить, как красиво одеваются осетинские женщины.

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Автор: 15 декабря 2020, 14:27 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

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