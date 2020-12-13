Обвисший бюст Ларисы Долиной шокировал публику

Несмотря на многочисленные ограничения, введенные в столице, в стенах концертных залов уже отгремели два новогодних вечера. Звезды российского шоу-бизнеса посетили сразу несколько событий – национальную премию "Виктория" и телефестиваль "Песня года – 2020". Большинство эстрадных певцов успели засветиться и собрать тысячи нелестных комментариев.

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