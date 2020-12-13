Обвисший бюст Ларисы Долиной шокировал публику

Первым под удар общественного мнения попал Валерий Леонтьев. К слову, легенде эстрады в марте исполнится 72 года, а он все еще свеж и энергичен, как и прежде. Поговаривают, что за кулисами музыкант хвалился результатами жесткой диеты. За время бушующей пандемии коронавируса он сбросил восемь килограммов. Удивительно, что он не начал оголяться на сцене и демонстрировать подтянутую фигуру.
А вот Лариса Долина, наоборот, заполучила огромный пинок в виде негативных возгласов. Неувядающая певица явилась на "Песню года" в шелковом платье темно-пурпурного цвета, с обнаженными плечами. Стилисты уложили белокурые волосы артистки и придали им небольшой объем. Однако все труды профессионалов рухнули. Официальное заявление музыкального критика Сергея Соседова уничтожило работу группы.
"Ой, мамочки, зачем же столько грима? Визажисту просто единица за работу. Жесть и свинство так уродовать свою клиентку! Куда, к черту, бюст на животе?! Ты специально сегодня нас всех пугаешь?", – возмущенно выразился ценитель искусства.
Напомним, что накануне Соседов стал звездой очередного скандала, затеянного Примадонной. Сергей намекнул, что Алла Борисовна утратила свой физической ресурс, а точнее – талант. По словам критика, Пугачева опрометчиво надеется на свои силы, забывая, что ей уже далеко не 18 лет.
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