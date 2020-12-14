Внебрачный сын Гафта из Бразилии не может попасть на похороны отца

Российский актер театра и кино Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет. Более года назад он перенес инсульт, но так и не смог окончательно от него оправиться. Несмотря на отсутствие общения, его единственный внебрачный сын из Бразилии тяжело переживает новость о его смерти.

Долгое время Валентин Гафт не мог простить себе смерть 29-летней дочери. В трагедии актер винил себя. Возможно, именно это и подкосило здоровье мэтра. Спустя несколько лет после ее смерти актера разбил инсульт, который еще больше подкосил его.

Смерть Валентина Гафта оплакивает не только его вдова Ольга Остроумова, но и сын, которого актер признал лишь несколько лет назад. Внебрачный сын Гафта приехал из Бразилии. О его существовании стало известно на программе Андрея Малахова.

Вадим Никитин долго не видел отца и почти с ним не общался после той передачи. Сначала у Гафта были проблемы со со здоровьем, а потом началась эпидемия коронавируса. Теперь 49-летний режиссер сорбит об уходе родителя.

В новой программе Андрея Малахова сын Гафта расскажет, что не сможет попасть на похороны к отцу. О трагедии ему сообщила мать.

"Из-за пандемии я не могу попрощаться с моим отцом. Если бы смог, прилетел бы в Москву", – сказал Никитин.

Напомним, Валентин Гафт влюбился в художницу Елену Никитину, когда ему было 36 лет. Женщина забеременела, после чего Гафт исчез из ее жизни. После этого она навсегда уехала жить в Бразилию к сестре.