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Кому достанется наследство умершего Гафта

Кому достанется наследство умершего Гафта

Валентин Гафт. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Валентин Гафт скончался утром 12 декабря на 86 году жизни. Теперь родные и близкие артиста смогут завладеть его имуществом.
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Что находилось во владении Валентина Гафта, точно неизвестно. Также неясно, составил ли артист завещание. Впрочем, возможно, артисту попросту было нечего вписывать в документ, поскольку почти все имущество переписала на себя Ольга Остроумова еще до смерти супруга.

Вдова артиста озаботилась этим вопросом после того, как узнала о желании внебрачного сына Гафта Вадима Никитина завладеть частью имущества.

Материал дополняется.

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Автор: 12 декабря 2020, 12:48

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