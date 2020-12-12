Кому достанется наследство умершего Гафта

Что находилось во владении Валентина Гафта, точно неизвестно. Также неясно, составил ли артист завещание. Впрочем, возможно, артисту попросту было нечего вписывать в документ, поскольку почти все имущество переписала на себя Ольга Остроумова еще до смерти супруга.
Вдова артиста озаботилась этим вопросом после того, как узнала о желании внебрачного сына Гафта Вадима Никитина завладеть частью имущества.
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