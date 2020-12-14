"Перестал двигаться и говорить": шокирующие подробности последних дней Гафта

"Я часто бывала на спектаклях с Гафтом, – рассказала Алена Кравец. – Мы не были знакомы, но я всегда его очень любила и уважала. Знакомые артисты, которые общаются с его супругой Ольгой Остроумовой рассказали мне, что в последние дни перед смертью дни Валентин Иосифович не мог двигаться и говорить – постоянно чувствовал себя плохо и лежал".
"В прошлом году он еще держался, но смерть худрука "Современника" Галины Волчек в конце декабря прошлого года сильно подкосила его, – продолжает Кравец. – Он почти перестал выходить из дома. Помощница вывозила его на прогулку в инвалидном кресле".
Напомним, врачи рассказывали про стремительное развитие у Гафта болезни Паркинсона. Но хворей было много и других. "Несколько лет назад Гафту сделали операцию на сердце, а затем ввели в состояние медикаментозной комы, – вспоминает Кравец. – Но потом он все-таки вернулся к работе в театре. Хотя все время жаловался на боли в спине и позвоночнике".
Сердобольная и всегда участливая к чужой беде Алена Кравец корит себя, что так и не навестила любимого актера. "Но если его вдове потребуется какая-то помощь – с организацией похорон, финансовая, юридическая, чтобы уладить вопросы наследства, то я ей всегда помогу", – пообещала главная светская львица столицы.
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