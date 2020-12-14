"Перестал двигаться и говорить": шокирующие подробности последних дней Гафта

Валентин Гафт умер в себя дома в поселке Жаворонки Одинцовского района Московской области 12 декабря на 86-м году жизни. Рядом с ним была супруга Ольга Остроумова, которая и сообщила страшную новость. Однако актриса и певица Алена Кравец уверяет, что конец звезды "Современника" был страшным.



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