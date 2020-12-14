Гафта похоронят между скоропостижно умершими Галкиным и Лазаревым

15 декабря на основной сцене театра "Современник" простятся с Валентином Гафтом. Отдавать последние почести легендарному артисту и поэту можно будет с 10:00 до 12:00 при соблюдении всех мер безопасности и социального дистанцирования.

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