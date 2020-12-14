Гафта похоронят между скоропостижно умершими Галкиным и Лазаревым

Похоронят легендарного Валентина Гафта на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Оно считается филиалом престижного Новодевичьего некрополя – получить место здесь очень непросто и затратно. Там покоятся Николай Караченцов, Марина Голуб, Любовь Полищук, Семен Фарада...
Одним из самых известных людей, похороненных здесь, стал 38-летний актер Владислав Галкин ("Спецназ", "Диверсант", "Котовский", "Дальнобойщики"), который скоропостижно скончался от острой сердечной недостаточности в конце февраля 2010 года.
Всегда много цветов и у актера театра имени Маяковского Александра Лазарева – мужа Светланы Немоляевой. Он – тоже скоропостижно – скончался 2 мая 2011 года у себя на даче в подмосковном Абрамцево на 74-м году жизни. По одной из версий, причиной внезапной смерти был оторвавшийся тромб.
Гафта похоронят между Лазаревым и Галкиным. Поклонники, правда, надеются, что на могиле актера не поставят православный крест, потому что он был чистокровным евреем.Его отец – Иосиф Рувимович Гафт. Мама -Гита Давыдовна.
Напомним, Валентин Гафт умер в себя дома в поселке Жаворонки Одинцовского района Московской области 12 декабря на 86-м году жизни. Рядом с ним была супруга Ольга Остроумова, которая и сообщила страшную новость.
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