"Вчера мы переписывались": Преснякова пришибло известием о смерти

О смерти Андрея Сапунова сообщил Дмитрий Губерниев, который, как и многие, восхищался творчеством музыканта. Спортивный комментатор не смог сдержать слез. Тяжело переживает утрату и Владимир Пресняков.
Супруг Натальи Подольской опубликовал в "Инстаграм" снимок с музыкантом, чтобы почтить память. На фото запечатлены Владимир и Андрей в черных пиджаках и с солнцезащитными очками во время прогулки. "Вчера мы с тобой переписывались, а сегодня тебя нет", – написал певец под кадром.
В комментариях отметились многие знаменитости. Они решили поддержать скорбящего. "Вова, мои соболезнования", – написал диджей Федор Фомин. "Какой ужас!", – выдавил композитор Игорь Крутой. "Царствия небесного!", – пожелал Александр Ревва.
Напомним, Андрей Сапунов, который играл в группе "Воскресение" до 2016 года, умер утром 13 декабря на 65-ом году жизни. По словам пресс-атташе коллектива Нонны Абрамовой, причиной смерти музыканта стал инфаркт. Где будет похоронен вокалист, станет известно позже. Родные и близкие умершего артиста пытаются узнать подробнее о случившемся.
Популярные темы форума
Не встаёт! Помогите!!!
Наглость, высокомерие, тупость
Путин не вор
Отвратительное
Залетела!!!
Когда хохлы кастрюли снимут?
Изменила будущему супругу
В Алкашей вселяются черти
Трусы
Лечение гомосексуализма