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Шоу-бизнес
Умер Андрей Сапунов

Умер Андрей Сапунов

Андрей Сапунов. Фото: Svetlana Mal'tseva/Russian Look/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главный голос группы "Воскресение" Андрей Борисович Сапунов скончался сегодня утром. Об этом сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По словам ведущего, причиной неожиданной смерти стала остановка сердца.
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Андрей Сапунов родился в Краснослободске. Его жизни была связана с одной лишь музыкой и всенародной любовью. Несмотря на то, что в 1982 году произошел распад группы "Воскресение", он все же решил получить музыкальное образование и начал играть с "Олимпией".

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Известно, что Андрей солировал в большинстве музыкальных составов. К слову, с 1984 по 1986 год он был участником ВИА "Самоцветы". Позже солировал в группе "Лотос", с которой он умудрился попасть в филармонию и гастролировать по стране. А в 1990 году он снова, но только на время, присоединился к "СВ".

Коллеги Сапунова рассказывают, что он жил ради того, чтобы дарить людям музыку и приобщать общество к искусству. По словам Дмитрия Губерниева, артист был частым гостем его передач. Андрей никогда не отказывался от интервью.

"Так больно, я так его любил. Он приходил на мои эфиры, а я на концерты! Сижу пришибленный на биатлоне и плачу", – откровенно заявил комментатор.

Андрей Сапунов скончался на 65-м году жизни. О трагическом событии сообщила и пресс-атташе музыкального коллектива Нонна Абрамова. Если верить словам девушки, то медицинские работники назвали лишь одну версию скоропостижной гибели артиста – инфаркт. Сейчас родственники и близкие музыканта выясняют все подробности и собирают более точную информацию.

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Автор: 13 декабря 2020, 13:16 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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