Умер Андрей Сапунов

Главный голос группы "Воскресение" Андрей Борисович Сапунов скончался сегодня утром. Об этом сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По словам ведущего, причиной неожиданной смерти стала остановка сердца.



Андрей Сапунов родился в Краснослободске. Его жизни была связана с одной лишь музыкой и всенародной любовью. Несмотря на то, что в 1982 году произошел распад группы "Воскресение", он все же решил получить музыкальное образование и начал играть с "Олимпией".

Известно, что Андрей солировал в большинстве музыкальных составов. К слову, с 1984 по 1986 год он был участником ВИА "Самоцветы". Позже солировал в группе "Лотос", с которой он умудрился попасть в филармонию и гастролировать по стране. А в 1990 году он снова, но только на время, присоединился к "СВ".

Коллеги Сапунова рассказывают, что он жил ради того, чтобы дарить людям музыку и приобщать общество к искусству. По словам Дмитрия Губерниева, артист был частым гостем его передач. Андрей никогда не отказывался от интервью.

"Так больно, я так его любил. Он приходил на мои эфиры, а я на концерты! Сижу пришибленный на биатлоне и плачу", – откровенно заявил комментатор.

Андрей Сапунов скончался на 65-м году жизни. О трагическом событии сообщила и пресс-атташе музыкального коллектива Нонна Абрамова. Если верить словам девушки, то медицинские работники назвали лишь одну версию скоропостижной гибели артиста – инфаркт. Сейчас родственники и близкие музыканта выясняют все подробности и собирают более точную информацию.