Друг за другом: найдено мистическое совпадение в смертях Жванецкого, Джигарханяна, Виктюка и Гафта

"2020 год обесценил смерти, – мудро заметила актриса Юлия Ауг, узнав о смерти Валентина Гафта. – Каждый день умирают знакомые. Близкие, далекие, совсем родные, друзья и каждый день умирают великие. Раньше мы вздыхали: "Уходит эпоха". Сейчас уже молчим. Из 2020 года мы выйдем голыми. У нас кроме нас уже никого не будет. Мы и те, кто нас сметут с лица земли. Шпана, которая идет вслед".



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