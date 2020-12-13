После смерти Гафта объявили об окончательном закрытии легендарного театра "Современник"

15 декабря на сцене "Современника" простятся с Народным артистом России Валентином Гафтом. А дальше начнется совсем другая история театра...

Худрук театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз много лет общался и работал с Валентином Гафтом. Поэтому не мог не отреагировать на уход легендарного актера. И посвятил ему очень искренний пост на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

"Сегодня утром окончательно закрылся "Современник", – сообщил режиссер. – Легендарный, исторический, великий, прекрасный, выражавший умонастроения нескольких поколений ХХ века. Длинный ряд создавших его людей, близких по возрасту, по учебе, по духу, начал уходить ровно с наступлением XXI столетия: Ефремов, Евстигнеев, Кваша, Лаврова, Иванова, Толмачева, Табаков, Волчек… И вот – Гафт. Все".

Рассказал он и про непростой характер Валентина Иосифовича. Артист, например, во время репетиций просил реквизитора положить тарелки. "Сначала Гафт был спокоен, но потом вдруг все его стало раздражать, он ни с чем не соглашался, вошел в какой-то бешеный раж, начал кричать на меня и вдруг выхватил эти тарелки из-за портьеры и начал швырять их на пол", – вспомнил Райхельгауз совместные постановки.

"А во время работы над телефильмом "Из записок Лопатина" он меня дергал, ударял, кричал – это было невыносимо, – заверил Райхельгауз. – С тех пор мы регулярно конфликтовали, Гафт обижал. Говорил и писал то, что думал и чувствовал. Ни под кого не подстраивался, всегда был искренним".