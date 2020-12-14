"Люди думают, что артисты просто так получают деньги": Билан об упавших доходах и огромных тратах

Сразу две статуэтки "Золотой граммофон" в этом году получил Дима Билан. У него уже целая коллекция! За кулисами музыкальной премии он рассказал, как провел этот непростой год.

Дима, сейчас у артистов вынужденная затянувшаяся пауза. Как Вы ее переживаете?

У меня было в этом году очень мало свободных дней – я максимально загружен. Выпустил целых два альбома, а это 27 треков! Их – в условиях страха и стресса – надо было найти, свести, записать. Записать, каждый раз судорожно обрабатывая антисептиками студию и микрофон. Но все получилось – я рад, что преодолел себя. Плюс у меня стало 2 миллиона подписчиков в "Тик-Токе, в "Инстаграме" уже почти 4 миллиона, в "Ютьюбе" и "ВКонтакте".... Система работает исправно! Просто искал новые возможности в этом новом времени. Потому что помню, как в 90-х стремительно менялись реалии нашей страны. И тогда кто успел поймать удачу за хвост, тот остался на плаву.

А произошло ли переосмысление чего-то, переоценка?

Я понял, что какие-то патовые ситуации меня включают, мотивируют, поднимают мне руки. Недавно прочел мудрую фразу: "Не опускайте руки, иначе все упустите". И сделал ее своим девизом. Я всю жизнь думал, что я лентяй, а тут вдруг понял, что готов идти на новые вызовы, что открыт для новых идей. И еще понял, что к жизни надо относиться играючи, надо всегда смеяться.

Какой же тут смех, когда артисты без работы сидят! Но Вы-то, поди, с хлеба на квас не перебиваетесь?

Многие люди привыкли думать об артистах как о небожителях. Возможно, телевизионно-интернетная действительность заставляет создает в обществе иллюзию, что исполнители ничего не делают, а просто получают деньги. Но это не так. У меня большой коллектив, и я никого не уволили, всем до сих пор плачу зарплату, сам ничего не получая от концертов. Мы находимся в такой же ситуации, как и вся страна. Очень все сильно это переживаю, поэтому стараюсь создавать свой мир и внутренне мигрировать в себя, чтобы не сойти с ума.

В этом году у артистов почти не будет корпоративов в декабре. Уже думали, как проведете новогодние праздники?

Очень хочу побыть с родителями, потому что редко приходится их видеть. Соберу их в новом году под большой елкой и будем водить хороводы. С папой, которому год назад сделали операцию на сердце... Хочется просто обняться и сойти с ума от родственных чувств.

А в детстве Вы кем были на новогодних елках в школе?

Мне стыдно говорить (смеется). Но в первом классе я был... Бабой Ягой. Помню, меня хвалили за смелость, за вклад в искусство.